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مكافحة الإرهاب يعتقل أربعة إرهابيين في ثلاث محافظات

مكافحة الإرهاب يعتقل أربعة إرهابيين في ثلاث محافظات
مكافحة الإرهاب يعتقل أربعة إرهابيين في ثلاث محافظات
2023-10-21 15:41:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد 

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، اعتقال أربعة إرهابيين في ثلاث محافظات من قبل جهاز مكافحة الإرهاب. 

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " ابطال الجهاز نفذوا، سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينة انه "ضمن ادامة التنسيق والتعاون مع مديرية اسايش السليمانية وبثلاث عمليات منفصلة تم القاء القبض على 3 ارهابيين في محافظتي السليمانية وكركوك". 

وأضافت: "وفي عمليات جرت في محافظة الانبار تم القاء القبض على أحد الإرهابيين". 

وأشارت الى أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تستمر في تتبع الارهابيين والقاء القبض عليهم". 

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