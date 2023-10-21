مكافحة الإرهاب يعتقل أربعة إرهابيين في ثلاث محافظات

2023-10-21 15:41:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، اعتقال أربعة إرهابيين في ثلاث محافظات من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " ابطال الجهاز نفذوا، سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينة انه "ضمن ادامة التنسيق والتعاون مع مديرية اسايش السليمانية وبثلاث عمليات منفصلة تم القاء القبض على 3 ارهابيين في محافظتي السليمانية وكركوك".

وأضافت: "وفي عمليات جرت في محافظة الانبار تم القاء القبض على أحد الإرهابيين".

وأشارت الى أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تستمر في تتبع الارهابيين والقاء القبض عليهم".