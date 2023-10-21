2023-10-21 16:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب "الواعدات" على فريق سيدات شهربان، يوم السبت، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس غرب آسيا التي ستستضيفها العاصمة الأردنية عمان الشهر المقبل.

وأقيمت المباراة التجريبيّة في ملعب الشعب الثاني، وانتهت بتغلب منتخب "الواعدات" بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفيّ "الواعدات" اللاعبتان أسماء يوسف و حوراء ناصر، فيما سجلت اللاعبة إسراء عدنان الهدف الوحيد لفريقها.

ويشارك فريق سيدات شهربان ضمن دوري السيدات لكرة الساحات المكشوفة.

وكان منتخب الناشئات خسر أمس الجمعة أمام فريق أكاديمية ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل ستة أهداف في أول مباراة تجريبية للمنتخب جرت في جامعة بغداد ضمن تحضيرات المنتخب لبطولة غرب آسيا في الأردن مطلع الشهر المقبل.