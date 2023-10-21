2023-10-21 16:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (21 تشرين الاول 2023)، ضرورة وضع حدّ للعدوان الصهيوني المستمر خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على هامش مشاركته في مؤتمر قمة القاهرة للسلام.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر قمّة القاهرة للسلام؛ لبحث تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب البيان، "ضرورة وضع حدّ للعدوان الصهيوني المستمر، والإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال، وفتح الممرات الإنسانية لنقل المساعدات العاجلة"، مشيراً إلى "استعداد العراق لتسيير قوافل الدعم والمساعدة إلى غزة".

ووفقاً للبيان، أعرب رئيس الوزراء، عن "استعداد العراق للتواصل مع كل الدول والأطراف ذات الصلة؛ لتوحيد الموقف والوصول إلى خطوات عملية متفق عليها وطرحها أمام جميع دول العالم".



