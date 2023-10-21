2023-10-21 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدّم السياسي الكوردي ملا بختيار، يوم السبت، مقترحين لموظفي إقليم كوردستان الذين يعتزمون تنظيم تظاهرات للمطالبة بصرف رواتبهم، مؤكداً دعمه التام لمطالبهم.

وجاء في مقال لبختيار تحت عنوان "تظاهرات أصحاب الرواتب مشروعة" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه بعد المساعي الكثيرة بدءاً من مقاطعة الدوام إلى الاحتجاجات، قرر أصحاب الرواتب المحرومون من حقوقهم المدنية أن ينظموا تظاهرة يوم غد الأحد باسم عشرات الآلاف من الموظفين والمدرسين والمعلمين.

وبين أنه "في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا لهذا الحق المدني والديمقراطي في الدفاع عن حقوقهم المهنية، أعرب عن أمل بأن تقوم الحكومة بأسرع وقت ممكن بعقد جلسة خاصة بشأن إيجاد حل لهذه القضية المهنية".

وأشار ملا بختيار إلى أن للكورد مثل شعبي مفاده أن "الجوع ينبت جذور التهور"، وأنه لحسن الحظ فإن عدم وجود الرواتب والجوع لم يصلا لمستوى التهور وهناك فقط نضال مدني من قبل الموظفين من أجل المطالبة بحقوقهم.

ونوه إلى أنه يعلن دعمه الكامل لمطالبهم إلا أنه في الوقت نفسه يضع مقترحين أمام أصحاب الرواتب والحقوق المشروعة، الأول: عدم السماح بتوجيه مسار التظاهرة إلى إظهار الطابع الحزبي عليها؛ والثاني: أن تكون التظاهرة مدنية وبعيدة جداً عن مهاجمة الدوائر والمقرات والمؤسسات المدنية والكسبة في الأسواق.

وأعرب ملا بختيار عن أمله بأن تكون هذه التظاهرة بداية لإيجاد حل جذري لمشكلة الموظفين وأصحاب الرواتب.

يذكر أن المدرسين والمعلمين ردّوا على ما طالب به وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، الذي قال إنه يجب أن يكون يوم الأحد 22 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل أول أيام إنهاء المقاطعة واستئناف دوام المدارس، فقرر المحتجون تنظيم تظاهرة حاشدة يوم غد الأحد.