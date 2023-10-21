2023-10-21 18:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم السبت، الإطاحة بداعشيين اثنين وخمسة متهمين بتجارة المخدرات والتزوير في 4 محافظات.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع لملاحقة ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية للقصاص منهم، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية ذاتها من إلقاء القبض على عنصر إرهابي وذلك خلال تواجده في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب".وأضاف البيان، أن" مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية وبالتنسيق مع مديرية أسايش السليمانية ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية الهاربة من القضاء في محافظة السليمانية، وفق مذكرة قبض صادرة بحقه وفق المادة (١/٤) أرهاب من محكمة تحقيق الحلة، جاء القبض بناء على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل".وأشار، إلى أن" مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار استطاعت ضبط اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الناصرية، تم القبض عليهما بناء على مذكرتي قبض صادرة بحقهما وفق المادة (٢٨) مخدرات".وعلى صعيد آخر، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء، أحدهم يتاجر بالمواد المخدرة في منطقة الأعظمية واثنان آخران قاما بتزوير إجازة لإحدى الشركات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية في شارع الرشيد وسط بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".