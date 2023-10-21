بوتين يثمن مواقف العراق ودوره من الأزمة الحالية

2023-10-21 18:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ثمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت (21 تشرين الاول 2023)، مواقف العراق ودوره في ازمة غزة على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في القاهرة خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، على هامش مشاركته في قمة القاهرة للسلام، الخاصة بمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل إيقاف الحرب الظالمة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا، وتهديم البيوت والمؤسسات"، مشيراً إلى "مبادرة العراق الخاصة بهذا الأمر والتي تستهدف إيقاف القتال وفتح الممرات لنقل المساعدات العاجلة لأهالي غزة المحاصرين".

من جانبه، ووفقاً للبيان، "نقل نائب وزير الخارجية الروسي تحيات فلاديمير بوتين رئيس مجلس الوزراء، ثمن فيها مواقف العراق ودوره من الأزمة الحالية، معرباً عن موقف روسيا في وجوب إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الأهالي".