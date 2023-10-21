2023-10-21 18:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب المستقل سجاد سالم، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، ان انتشار الفساد في مؤسسات الدولة مازال مستمرا بمختلف انواعه داخل الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بعد مرور نحو عام على تشكيل الحكومة الحالية ورغم النشاط الكبير لهيئة النزاهة، فيما حدد سبب ذلك.

وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة الحالية شكلت على أساس المحاصصة الطائفية والسياسية والصفقات السياسية، وهذا يعني استمرار الفساد بمختلف انواعه داخل الوزارات ومؤسسات الدولة كافة"، معتبرا ان "آفة الفساد مازالت مستمرة بشكل خطير رغم كل الوعود الحكومية بالحد من هذا الفساد".

وأضاف ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يستطيع مواجهة كل ملفات الفساد، بسبب تورط جهات وشخصيات متنفذة بتلك الملفات، وهذه الشخصيات هي جزءا من الحكومة ومن صناعة القرار، ولهذا هو لا يستطيع المواجهة ووعوده بالحد من الفاسد تبقى مجرد وعود، والدليل عمليات الفساد مازالت مستمرة، رغم كل الإجراءات المتخذة من قبل هيئة النزاهة والجهات القضائية".

وحتى منتصف العام الحالي، وبحسب التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة، بلغت الاموال المستردة ممن قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد اكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت اكثر من 91 مليار دينار، بالاضافة الى اكثر من 4 الاف استقدام واكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود.