2023-10-21 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أحد أسباب هجوم حركة “حماس” هو الرغبة في تعطيل التطبيع المخطط للعلاقات بين إسرائيل والسعودية، التي قالت إنها مستعدة للاعتراف بإسرائيل. وقال بايدن: “أتعلمون؟ السعوديون أرادوا الاعتراف بإسرائيل. وكانوا على وشك الاعتراف بها. وهذا من شأنه أن يوحد الشرق الأوسط”. وأضاف: “أحد الأسباب التي جعلتهم يتصرفون بهذه الطريقة، ولماذا تحرك هؤلاء […]

ظهرت المقالة بايدن: حماس شنت هجومها لأن السعودية كانت مستعدة للاعتراف بإسرائيل أولاً على ايرث نيوز.