2023-10-21 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

في تصريح خاص لوكالة إيرث نيوز، أعلن كامل أمين، المتحدث باسم وزارة العدل، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول برنامج تطوير السجون في العراق كجزء من البرنامج الحكومي لوزارة العدل. وأكد أن هناك خطة متكاملة تهدف إلى تحسين وتطوير واقع السجون في البلاد. وأشار أمين إلى أن “واحدة من أهم التحديات التي تواجه هذا البرنامج […]

ظهرت المقالة الاكتظاظ السجني يكون تحديًا جديدًا: العدل تكشف إجراءات تصحيحية كبيرة أولاً على ايرث نيوز.