حقيقة "اغتيال" قيس الخزعلي عند الحدود العراقية الاردنية

2023-10-21 20:45:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الخميس، حقيقية تعرض أمينها العام قيس الخزعلي الى محاولة اغتيال عن الحدود العراقية – الأردنية.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن محاولة اغتيال الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، غير صحيحة، وهي مجرد شائعات".

وأكد الربيعي ان "الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يتواجد في العاصمة العراقية بغداد ولم يخرج منها للذهاب إلى أي دولة او أي محافظة عراقية أخرى".

وتداولت اوساط اعلامية شائعات تفيد باغتيال الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي اثناء توجهه الى مخيمات الاعتصام عند الحدود العراقية الاردنية.