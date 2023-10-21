الغاء البيان الختامي لقمة القاهرة.. والرئيس المصري ينتقد "ازدواجية" الدول المشاركة

2023-10-21 20:55:38 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام اجنبية وعربية، عن الغاء البيان الختامي لقمة القاهرة للسلام، والتي عقدت اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023) في العاصمة المصرية.

ونقلت وسائل اعلام عديدة عن مصادرها من بينها شبكة "CNN"، إن "عدم صدور بيان ختامي عن القمة كان معروفًا بشكل مسبق، قبل انعقادها، تقديرًا للخلافات المحتمل ظهورها بين القادة والأطراف العربية والغربية المشاركة في الحدث، وذلك نتيجة لاختلافهم حول المفاهيم والموقف السياسي من أطراف النزاع، مثل حركة حماس".

وقالت المصادر إنه "بناءً على ذلك تم الاتفاق على الاكتفاء بالبيان الصادر عن رئاسة القمة، ممثلة في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وبعد انتهاء قمة القاهرة للسلام، أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا، قالت فيها إن مصر كانت تتطلع "إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية".

وانتقد البيان "قصور جسيم (في المشهد الدولي) فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية" على مدار العقود الماضية، مُضيفا: "كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس علي سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددًا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر".

في ختام البيان، جددت مصر تأكيدها أنها "لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة... ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات".