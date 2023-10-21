نائب يحدد "نقاط التراجع" في حكومة السوداني.. وسبيل واحد فقط لحل أزمة الدولار

2023-10-21 20:55:38 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب العراقي حسين حبيب، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، ماوصفها بـ"نقاط التراجع" في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رغم سلوكها اتجاهات صحيحة في بعض الملفات.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "للانصاف، تسلك حكومة السوداني اتجاهات صحيحة في ملفات عدة وهناك لمسات بدت واضحة لكن بالمقابل هناك تراجع في ملف البطالة والدعم لحكومي وصولا الى الرعاية الاجتماعية التي اصبحت تتم بالواسطة والرشى".

وأضاف، أن "الدولار يقفز يوميا ولايمكن السيطرة عليه فيما تحول التهريب الى ظاهرة ناهيك عن احتكاره من قبل بعض الجهات"، مشيرا الى أن "السوداني اكد بأن الدينار اقوى من الدولار لكن الواقع عكس ذلك حاليا".

واشار الى ان "معالجة ازمة البطالة لاتبدأ من ضبط ايقاع الدولار بل في اعادة احياء الصناعة الوطنية وبقية القطاعات المنتجة التي توفر سلع وبضائع ومحاصيل لسد الحاجة في الاسواق العراقية وبالتالي لانحتاج الى الدولار في تمويل الاستيرادات الخارجية اي ان الامر مرتبط ببعضه البعض والاهم هو بلورة خارطة طريق تعيد احياء الاف المعامل والمصانع وفق رؤية شاملة تقلل من الاعباء على اصحابها من ناحية غلاء الخدمات وفرض ضرائب عالية".

وتقترب حكومة السوداني من اختتام عام من عمرها في 27 تشرين الأول، فيما يؤشر مختصون وجود فشل في تطبيق ابرز النقاط في البرنامج الحكومي.