حادثا قتل منفصلان في كركوك بطلهما "السكين"

2023-10-21 21:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، بمقتل شخصين متأثرين بإصابتهما بطعنات عدة، في حادثين منفصلين وقعا في كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا لقي مصرعه متأثراً بجراحه بعد تلقيه طعنات بالسكين من قبل شخص مجهول الهوية في سوق (تـَبّه) شمالي كركوك".

وأضاف أن "مهاجما مجهول الهوية أصاب رجلا خمسينيا بطعنات سكين داخل محله في سوق (خان خورما) وسط المدينة ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروحه البليغة".

ونفى المصدر أن يكون للحادث الأول علاقة بالثانية، مؤكدا أن قوات الشرطة فتحت تحقيقين للوصول إلى الجناة وتقديمها للعدالة.