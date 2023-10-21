التربية تعلن ترميم أكثر من ألف مدرسة

2023-10-21 21:00:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، تنفيذها مسوحات دورية للتحقق من سلامة المباني، مؤكدة ترميم أكثر من ألف مدرسة قبل بداية العام الدراسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح تابعته (الأولى)، إن "وزارة التربية تقوم بمسوحات دورية على المدارس للتأكد من سلامة مبانيها سواء كانت آيلة للسقوط أو توجد مشاكل في البناء أو تم بناؤها من السندويج بنل للتعامل مع الموقف".وأضاف، "في حال تبين أن هنالك خطرا يتم رفع تقرير بشكل مباشر إلى الوزارة لاتخاذ ما يلزم"، مؤكدا، أن "التقارير التي ترد إلى الوزارة يتم التعامل معها بجدية عالية؛ وذلك حفاظا على أرواح الطلبة".وكشف، أن "الوزارة قامت هذا العام بترميم 1009 مدارس ضمن خطة لترميم ألفي مدرسة ضمن البرنامج الحكومي".وختم المتحدث باسم الوزارة، أن "1460 مؤسسة تربوية شملت ما بين عمليات فتح جديد وترميم وتأهيل، إضافة إلى ترميم صفوف وصحيات وإضافة قاعات".











