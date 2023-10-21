رئيس الوزراء يصل إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في قمة القاهرة

2023-10-21 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل اليوم، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تضمنت:" إلقاء كلمة العراق في القمة، بشأن الأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقاء مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".وأضاف البيان، أن" مشاركة السوداني في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تضمنت أيضا لقاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ولقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ولقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف".