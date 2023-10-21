رئيس الوزراء: الظلم لاينتج الأمن والسلام

2023-10-21 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الظلم لا ينتج الأمن والسلام.وقال السوداني في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "شاركنا اليوم في قمة القاهرة للسلام، بدعوة كريمة من الأخ السيسي، عبّرنا بشكل واضح عن موقف العراق المبدئي والثابت، شعباً وحكومةً من القضية الفلسطينية".وأكّدنا: أن "الظلم لا ينتج الأمن والسلام، ومن يريد الاستقرار للمنطقة عليه أن يستمع إلى مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن يتم إيقاف الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، قبل كل شيء".