رئيس الوزراء: الظلم لاينتج الأمن والسلام
2023-10-21 21:55:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الظلم لا ينتج الأمن والسلام.
وقال السوداني في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "شاركنا اليوم في قمة القاهرة للسلام، بدعوة كريمة من الأخ السيسي، عبّرنا بشكل واضح عن موقف العراق المبدئي والثابت، شعباً وحكومةً من القضية الفلسطينية".
وأكّدنا: أن "الظلم لا ينتج الأمن والسلام، ومن يريد الاستقرار للمنطقة عليه أن يستمع إلى مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن يتم إيقاف الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، قبل كل شيء".
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الظلم لا ينتج الأمن والسلام.
وقال السوداني في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "شاركنا اليوم في قمة القاهرة للسلام، بدعوة كريمة من الأخ السيسي، عبّرنا بشكل واضح عن موقف العراق المبدئي والثابت، شعباً وحكومةً من القضية الفلسطينية".
وأكّدنا: أن "الظلم لا ينتج الأمن والسلام، ومن يريد الاستقرار للمنطقة عليه أن يستمع إلى مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن يتم إيقاف الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، قبل كل شيء".