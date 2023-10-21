ريال مدريد يتعثر أمام إشبيلية

2023-10-21 22:30:09 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة إشبيلية وريال مدريد، اليوم السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني.وتقدم إشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا بالخطأ في مرمى الريال في الدقيقة 74، لكن داني كارفخال نجح في تسجيل هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 78.ورفع الريال رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن جيرونا و4 نقاط عن برشلونة، ورفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.