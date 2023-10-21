وزير الصدر يصف المشاركين بالتجمهر عند الحدود العراقية بالفاسدين: لا تذهبوا قبل الأوامر

2023-10-21 23:40:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تبرأ التيار الصدري، اليوم السبت (21 تشرين الاول 2023)، من المشاركين بالتجمهر عند الحدود العراقية الاردنية احتجاجاً على حرب غزة واستجابة لدعوة مقتدى الصدر بالخروج في مظاهرات بالتنسيق مع الشعوب العربية عند حدود فلسطين.

وقال وزير الصدر في تدوينة له على موقع اكس (تويتر سابقاً)، تابعتها "بغداد اليوم"، ان "الذهاب الى الحدود العراقية قبل تحديد الموعد من قبل "زعيم التيار" يعتبر عصياناً وخروجاً عن المركزية".

واضاف، ان "من يشارك الفاسدين في التجمهر عند الحدود هو ليس من التيار في شيء".

ادناه نص التدوينة:





ووصلت أعداد كبيرة، يوم امس الجمعة، الى منفذ طريبيل الحدود مع الأردن نصرة لغزة ضد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا يوم الخميس الماضي، الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام باعتصام على الحدود مع فلسطين، احتجاجاً على ما يجري في قطاع غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني.

وقال الصدر في كلمة متلفزة "أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع إسرائيل من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن من دون أي سلاح، غير الأكفان". وطالب الصدر بـ"البقاء لحين فك الحصار، ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية شمال غزة وجنوبها، ولا نمانع بتفتيش المعتصمين من طرف محايد مثل الأمم المتحدة".