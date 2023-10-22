كريستيانو يحسم مصيره مع النصر بكلمات صريحة

2023-10-22 07:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مستقبله مع النصر، وذلك عقب مواجهة ضمك (2-1)، بالدوري السعودي.وقال كريستيانو بعد المباراة: "بالتأكيد سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل، وبعدها سأستمع لما يقوله لي جسدي".وتابع: "أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي، والأجواء اليوم في الملعب رائعة".وكان مصدر بالنصر قد صرح في وقت سابق، بأن "إدارة العالمي بدأت فعليا في تجهيز عرض جديد للدون".وتعاقد النصر مع رونالدو في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد إلى صيف 2025.