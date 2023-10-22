ميسي ينهي موسمه مع إنتر ميامي بالخسارة أمام شارلوت

2023-10-22 08:55:07 - المصدر: واع

متابعة – واعأنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي موسمه مع فريقه إنتر ميامي بالخسارة أمام نظيره شارلوت بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الأمريكي.وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لإنتر ميامي هذا الموسم في الدوري الأمريكي، حيث فشل في التأهل للجولة الفاصلة المحددة لهوية البطل.وسجل كيروين فارغاس هدف فريق شارلوت الوحيد في الدقيقة 13، كما ألغى الحكم هدف التعادل لميسي بداعي التسلل.وشارك ميسي مع إنتر ميامي في 14 مباراة منذ انضمامه للفريق قادما من باريس سان جيرمان، حيث سجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين، محققا بطولة واحدة.وبهذه النتيجة، وصل شارلوت للنقطة 43 محتلا المركز التاسع ليتأهل لنهائيات الدوري الأمريكي الممتاز، فيما توقف رصيد إنتر ميامي عند النقطة 34 محتلا المركز الـ14.