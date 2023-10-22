دوري نجوم العراق.. مباريات "بلي أوف" وتنظيم عالمي تعكره الملاعب

2023-10-22 09:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أقام الاتحاد العراقي لكرة القدم، احتفالية تدشين دوري نجوم العراق للموسم 2024-2023 في مقر الاتحاد، والمقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل.

وأجريت القرعة بهذه الآلية بعد العديد من الجلسات مع لاليغا ووزارة الشباب والرياضة، وتم منح الاتحاد لاليغا جميع التفاصيل والصلاحيات التنظيمية.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء عدد من الأندية التي ستشارك في البطولة، بعد إجراء قرعة دوري المحترفين (نجوم العراق)، فيما يخص أسلوب التنظيم والمواعيد وتقسيم الملاعب وتحديد موعد الانطلاق والتوقفات.

مباريات "بلي أوف"

وقال رئيس نادي أمانة بغداد فلاح المسعودي، للوكالة، إن "الآلية التي وضعتها لاليغا بالتنسيق مع اتحاد الكرة لهذا الدوري كانت على مستوى رائع، فضلا عن الفرص التي ستمنح لفرق المقدمة"، موضحاً ان الدوري العراقي سيتضمن مباريات (بلي اوف) بين أول خمسة فرق بالدوري لتحديد المتأهلين للبطولات الآسيوية والعربية، فضلا عن نظام التنافس بين الفرق التي ستحتل المراكز الأخيرة وطريقة الهبوط للدرجة الأولى باستخدام نظام الـ "بلي اوف" ايضاً.

واضاف المسعودي، أن "الأندية أصبحت تعلم مسبقاً عن مواعد وأماكن وتوقيتات إقامة مبارياتها لـ 38 دوراً وهذا مهم جدا لاستعدادات الفرق من خلال معرفتها المسبقة لجدول اللقاءات التي سنخوضها".

ودعا رئيس نادي الكرخ، الحكومة العراقية إلى معاملة الأندية المؤسساتية فيما يخص المنح التي خصصتها للفرق غير المؤسساتية، وان تُعدّل قرارها السابق بمنح الأندية المؤسساتية من ملياري دينار إلى أربعة مليارات، أسوة بالفرق غير المؤسساتية، ليتسنى للأندية كافة النجاح بمشاركتها من خلال التعاقدات والتجهيزات والسفرات وإعداد الفرق بشكل مثالي"، لافتاً إلى أن "الحكومة وعدت بذلك وبقرار جديد، وبانتظار الموافقات الرسمية".

وأشار إلى أن "نادي أمانة بغداد أنفق 150 مليون دينار لتجهيز ملعبه ليكون ضمن التراخيص الآسيوية ويحتضن مباريات الدوري بعد تأجيل افتتاح عدد من الملاعب المهمة، ويستمر استخدام الملعب لحين افتتاح الملعب المخصص للنادي، مبيناً أن "هدف النادي كان من تجهيز وتهيئة ملعبه هو لإنجاح مهمة الاتحاد في إقامة دوري (نجوم العراق)".

نقص الملاعب

من جانبه، رأى الأمين المالي لنادي النجف، علي هاشم، أن التقديم في القرعة كان جيدا من ناحية التنظيم والادارة، ولا سيما مع تواجد وحضور شخصيات رسمية ورياضية مهمة، مردفا بالقول، إن التنظيم لإقامة قرعة دوري "نجوم العراق" كان مثالياً ويستحق الثناء لما بذل من جهد كبير في إخراجه بهذا الشكل الجميل.

وذكر هاشم، خلال حديثه للوكالة، أن "تقسيم الفرق على الملاعب كان جيداً الى حدٍ ما، والسبب في عدم القناعة الكاملة هو قلة الملاعب المتاحة والذي قد تسبب لبعض الاندية نوع من الارباك خلال التنقل وخوضها المباريات خلال منافسات عدة جولات من الدوري العراقي المقبل".

وأشاد هاشم بالروزنامة التي وضعتها لاليغا مع اتحاد الكرة، مؤكدا أن "دوري الموسم المقبل أقل ما يقال عنه يستحق ان يكون دوري نجوم العراق رغم بعض التلكؤ البسيط".

الزمان والمكان

في المقابل، أفاد عضو إدارة نادي نوروز جيگر عبد الله بأن تنظيم إجراء قرعة دوري المحترفين (نجوم الكرة) كان على مستوى عالمي، وهذا التغيير الإيجابي الحديث في إقامة الدوري أسعد الجميع وكان لافتاً.

وأضاف عبد الله، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن القرعة راعت جوانب مهمة خدمت الفرق الـ 20 من بينها إقامة مباريات الفرق التي تتبارى فيما بينها في أوقات مناسبة، فعلى سبيل المثال اذا خاض نوروز مباراته في إحدى الجولات في البصرة، ستكون المباراة التالية من الجولة الأخرى قريبة من البصرة أي مواجهة فريق بصري آخر او فريق نفط ميسان وهذا يوفر التكاليف والنقل والجهد".

وتابع: "لاليغا والاتحاد اهتما حتى بموضوع الكرات الدولية الموحدة التي ستستخدم في المباريات والتي ستكون بنوع واحد"، مبيناً ان "كل هذه التفاصيل التي وضعها الاتحاد بنظر الاعتبار، امور ايجابية تشير الى النجاح في إقامة دوري المحترفين وتطويره في المواسم المقبلة".

وخلص عبد الله، بالقول: "نادي نوروز يمتلك ملعباً نموذجيا لكننا نتمنى ان تكتمل ملاعبنا العراقية الرئيسية الاخرى، وهذا الجانب يهمنا لاننا نسير بمركب واحد مع اخواننا في الأندية ونُسعد في حال لعبت فرقنا باريحية بملاعب جيدة لتخرج البطولة بشكل مناسب يعكس صورة مشرقة لدورينا".