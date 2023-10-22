2023-10-22 09:05:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سرايا السلام، استدعاء الأفراد الذين يقومون بالتثقيف للمرشحين لإنتخابات مجالس المحافظات، فيما أكدت ابقائهم تحت المتابعة.

وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة صادرة من قيادة السرايا بتاريخ (21 تشرين الأول 2023)، تظهر توجيهًا إلى الفرق والألوية التابعة لها باستدعاء الأفراد الذين يقومون بالتثقيف للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، وابقائهم تحت المتابعة بعد أخذ تعهّد خطّي منهم بعدم تكرار التثقيف.

أدناه نصّ الوثيقة: