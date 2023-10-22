2023-10-22 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “المركز”، ألكسندر سافتشوك،، أن القوات الروسية،أحبطت في اتجاه كراسني ليمان، أربع هجمات معادية، وتم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني، ومركبتين مدرعتين. وقال سافتشوك: “في اتجاه كراسني ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة قوات “المركز” التابعة للقوات الروسية، أضرارا بـ 170 هدفًا للعدو، بما في ذلك مركزين […]

ظهرت المقالة القوات الروسية تحبط أربع هجمات معادية على محور كراسني ليمان أولاً على ايرث نيوز.