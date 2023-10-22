2023-10-22 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرّح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأنه تم إجراء تحقيق خاص، والذي أكد وجود عمليات بيع من قبل نظام كييف، للأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا. وأضاف غاغين أنه “تم إجراء التحقيق من قبل أعضاء مجموعة الاستجابة السريعة الخاصة، التي أنشئت تحت إشراف رئاسة حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية”. وقال غاغين: “أجرينا تحقيقا […]

ظهرت المقالة سلطات دونيتسك: نتائج التحقيق تؤكد بيع الأسلحة الغربية من قبل كييف أولاً على ايرث نيوز.