2023-10-22 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، أن “الولايات المتحدة الأمريكية، ستنشر بطارية صواريخ “ثاد” وصواريخ “باتريوت” إضافية في الشرق الأوسط، تحسبا لأي تصعيد في المنطقة. وقال أوستن، في بيان نُشر على موقع البنتاغون على شبكة الإنترنت، إنه “بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن، في شأن التصعيد الأخير من قبل إيران […]

ظهرت المقالة البنتاغون: الولايات المتحدة تنشر بطاريات صواريخ ثاد وباتريوت إضافية في الشرق الأوسط أولاً على ايرث نيوز.