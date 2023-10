مفوضية الانتخابات تنظم ندوة تثقيفية حول إجراءات الاقتراع في المحكمة الاتحادية

2023-10-22 10:40:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

ضمن حملتها المتواصلة لتثقيف موظفي مؤسسات الدولة كافة، نظمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري/شعبة العلاقات الانتخابية وبالتعاون مع قسم التدريب والتطوير ندوة تثقيفية حول إجراءات الاقتراع التي ستطبق في الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في كانون الأول المقبل، في مبنى المحكمة الاتحادية وذلك يوم الخميس الموافق 19/10/2023 بمشاركة عدد من موظفي المحكمة يتقدمهم

