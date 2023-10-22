إدارة نادي الشرطة تعلن عن موعد التحاق المدرب الجديد

2023-10-22 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأعلن نادي الشرطة الرياضي عن موعد تولي المدرب الجديد لكرة القيثارة مهام عمله لقيادة الفريق استعداداً لمنافساب دوري المحترفين .وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تحسين الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المدرب التونسي شهاب الليلي وصل الى العراق يوم الخميس الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على عقده لقيادة بطل الدوري العراقي خلفاً للمدرب المستقيل أحمد صلاح"، مبيناً أن" يوم غد الاثنين سيقود الليلي أول وحدة تدريبية مع الفريق".وأضاف الياسري أن" المدرب تواجد يوم أمس مع الفريق بملعب الكرخ في المباراة الودية التي جمعت الفريق مع أصحاب الأرض بقيادة المدرب حسين عبد الواحد"، لافتاً الى أن" المدرب يمتلك سيرة ذاتية مميزة والإدارة وضعت ثقتها به لقيادة الفريق في منافسات الموسم الجديد".ويعد الليلي، صاحب الـ 60 عاماً ، واحداً من أبرز المدربين في تونس، وأشرف على تدريب أندية الصفاقسي والإفريقي والنجم الساحلي، كما خاض تجارب تدريبية في الجزائر وليبيا والإمارات والأردن والسعودية.