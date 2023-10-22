اعتقال 4 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من 3 كغم "كريستال" في واسط وميسان

2023-10-22 11:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، اعتقال 4 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من 3 كغم "كريستال" في محافظتي واسط وميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد اشتباكات ومطاردات بمتابعة ميدانية مستمرة تم القبض على متاجران بالمخدرات في محافظة واسط بعد نصب كمائن لهما وضبط بحوزتهما (2.200) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت، أنه "تم القبض على متاجران بالمخدرات في محافظة ميسان بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".



