صور.. الملاكات التدريسية تتظاهر في 12 مدينة بالإقليم وتؤكد استمرار الإضراب العام

2023-10-22 11:11:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

تظاهر المئات من الملاكات التدريسية، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، في 12 مدينة في اقليم كردستان، فيما أكدوا الاستمرار بالاضراب العام .

قال مراسل "بغداد اليوم"، إن "التدريسيين انطلقوا، اليوم، بتظاهرة في 12 مدينة في اقليم كردستان للمطالبة بصرف مستحقاتهم، واحتجاجا على تأخر الرواتب".

واضاف انهم " اكدوا الاستمرار بالاضراب العام لحين تحقيق مطالبهم المشروعة".

واشار الى أن "الملاكات التدريسية في محافظة السليمانية انطلقت أيضًا اليوم، بتظاهرة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، إسوة ببقية اقرانهم".





وفي (19 تشرين الاول 2023)، كشف مصدر مسؤول أن 12 مدينة في إقليم كردستان ستشهد تظاهرات احتجاجية للكوادر التربوية والتدريسية بسبب تأخر الرواتب.

وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "التظاهرات الجماهيرية الموحدة ستنطلق في تمام الساعة 10 صباحا من يوم 22 تشرين الأول 2023 أمام مديريات التربية في تلك المدن".

وأوضح ان "المدن التي ستشهد تظاهرات هي (السليمانية، حلبجة، إدارة كرميان، قضاء كويه، قضاء رانيه، شارزور، قضاء سيد صادق، كفري، قضاء جمجمال، قلعة دزي، قضاء بينجوين، قضاء دربنديخان)".











