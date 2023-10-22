مدير رابطة لاليكا: لا حكام دوليين لقيادة مباريات دوري المحترفين

2023-10-22 12:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارعبر المدير التنفيذي لرابطة لاليكا ماثيو مونتافاني، عن تفاؤله بمستقبل الكرة العراقية لما تشهده من تطور واضح على صعيد الأندية والمنتخبات، مؤكداً أن الدوري لن يشهد تواجد حكام عرب أو أجانب لإدارة المباريات .وقال مونتافاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" إقامة بطولة دوري المحترفين سيزيد من المنافسة بين الفرق المشاركة بشكل عام ، ما يسهم بشكل كبير في تطوير اللعبة بصورة لم يشهدها العراق سابقاً "، مبيناً أن " الرابطة تسعى لإنجاح هذا الدوري وحماية أهم ممتلكاته وهم اللاعبون".وبخصوص حكام دوري المحترفين أوضح مونتافاني أن" دوري المحترفين لن يشهد تواجد حكام عرب أو أجانب لإدارة المباريات بشكل مباشر ، ولكن تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال على استقطاب حكام دوليين لتوفير الدعم للحكام العراقيين وتطوير مهاراتهم ".