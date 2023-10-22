تظاهرات التدريسيين في السليمانية: مستمرون حتى انتظام توزيع الرواتب

2023-10-22 12:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أكد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات الملاكات التربوية في السليمانية ميران محمد، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، أن التظاهرات ستستمر حتى لو تم توزيع رواتب شهر آب الماضي.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تظاهراتنا ستستمر وتتوسع وستشمل جميع أقضية ونواحي محافظة السليمانية وإدارتي كرميان ورابرين ومحافظة حلبجة أيضا".

وأضاف أنه "حتى لو صرفت الحكومة رواتب آب الماضي فلن نقبل بهذا الأمر، نحن نطالب بحقوقنا وبصرف راتب شهر أيلول، وتحديد موعد لصرف رواتب الموظفين بشكل شهري ومنتظم وهذا حقنا الشرعي".

وكان المئات من التربويين والتدريسيين في محافظة السلمانية و12 مدينة آخرى في اقليم كردستان قد انطلقوا، صباح اليوم الاحد، بتظاهرات "غاضبة" للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، مؤكدين الاستمرار بالاضراب عن الدوام حتى تحقيق المطالب.