2023-10-22 12:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، باعتقال "مبتزة" تمهتن المحاماة، في منطقة المنصور ببغداد، ساومت رجلًا على مبلغ قدرهُ 3 ملايين دينار.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية نفذت واجبًا في منطقة المنصور، تقاطع الرواد، حيث تم القاء القبض على متهمة تعمل محامية بالجرم المشهود وهي تقوم باستلام مبلغ مالي وقدره (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار عراقي وذلك عن ابتزازها لشخص".

واشار الى أن "المتهمة هددت الشخص بنشر مقطع فيديو له"، مبينا أن "الاخير استنجد بالقوة الماسكة، حيث ادعى بان المتهمة اعلاه طلبت مبلغ قدره 20 الف دولار مقابل عدم نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا)".

وتابع انه "تم تسليم المتهمة مع المضبوطات الى مركز شرطة المنصور بموجب وصل استلام اصولي".