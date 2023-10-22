التعليم تعلن توفر 300 منحة دراسية سلوفاكية للدراستين الأولية والعليا

2023-10-22 12:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، توفر 300 منحة دراسية سلوفاكية للدراستين الأولية والعليا.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزارة أعلنت توفر 300 منحة دراسية سلوفاكية للدراستين الأولية والعليا في اختصاصات مختلفة".

واوضح، أن "آخر موعد للتقديم هو الثلاثاء الموافق 2023/10/31 وأنه يمكن للطلبة الاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم عبر https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/22102023.pdf".

أدناه روابط التقديم:

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