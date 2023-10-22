الموانئ: نسب الإنجاز في مشروع الارصفة الخمسة بميناء الفاو بلغت 77%

2023-10-22 12:35:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، إن نسبة الانجاز في مشروع الارصفة الخمسة بمينائ الفاو بلغت (77%).

وقال الفرطوسي في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "العمل في مشروع الأرصفة الخمسة تجرى بًوتيرة متسارعة"، لافتا إلى أن "نسبة الإنجاز في المشروع بلغت (77%)".

وبين أن "الاعمال تجري حاليا بدق الركائز للرصيف الاخير، بالاضافة الى الصب الكونكريتي لعدد من الارصفة الاخرى"، مؤكداً أنه "مازال العمل متواصل وفق المواصفات والتقنيات العالمية، وحسب التوقيتات الزمنية المحددة للمشروع".



ويشير اقتصاديون الى أن ايرادات ميناء الفاو الكبير عند اكتماله ستمثل جزءً مهماً من الايرادات العامة للدولة، ففي حال عمل الميناء بكامل طاقته الاستيعابية في سنة الهدف 2038، ستقدر تلك الايرادات بأكثر من (2) ترليون دينار.