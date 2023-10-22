المركزي العراقي يبيع أكثر من 197 مليون دولار في مزاد اليوم

2023-10-22 12:35:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، أكثر من 197 مليون دولار، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي.

وحسب لائحة البنك، فقد بلغ اجمالي مبيعاته اليوم، 197 مليون و763 ألفًا و446 دولارًا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وطبقًا للجدول الذي ورد لـ "بغداد اليوم"، فإن "معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 179 مليوناً و 373 الفاً و 446 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 18 مليوناً و 390 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.