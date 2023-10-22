2023-10-22 12:50:08 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الأحد، أن نسبة الانجاز في مشروع الارصفة بلغت 77%. وقال الفرطوسي في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “العمل في مشروع الأرصفة الخمسة تجرى بًوتيرة متسارعة”، لافتا إلى أن “نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 77%”. وبين أن “الاعمال تجري حاليا بدق الركائز للرصيف الاخير […]

ظهرت المقالة الموانئ: نسب الإنجاز في مشروع الارصفة الخمسة ضمن ميناء الفاو بلغت 77% أولاً على ايرث نيوز.