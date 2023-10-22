2023-10-22 14:12:08 - المصدر: اخبار العراق

حقق الدكتور محمد صادق الكرماني، وهو طبيب عراقي من مدينة النجف، نجاحًا جديدًا لبرنامجه الغذائي "غصن البان"، ضمن سلسلة نجاحات حققها منذ إطلاقه في عام 1995.

وجاء ذلك بعدما ساعد البرنامج الغذائي ساعد أكثر من مليون ونصف شخص في العراق ودول الخليج العربي على إنقاص الوزن وتحسين صحتهم العامة.

ويقول الدكتور الكرماني إن البرنامج الغذائي يعتمد على مجموعة من القواعد العلمية التي تساهم في إنقاص الوزن بشكل صحي وآمن، دون استخدام المنتجات التجارية.

من هو محمد صادق الكرماني؟