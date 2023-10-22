"رقم قياسي".. محمد صادق الكرماني يحقق نجاحاً جديداً لبرنامجه الغذائي "غصن البان"
2023-10-22 14:12:08 - المصدر: اخبار العراق
حقق الدكتور محمد صادق الكرماني، وهو طبيب عراقي من مدينة النجف، نجاحًا جديدًا لبرنامجه الغذائي "غصن البان"، ضمن سلسلة نجاحات حققها منذ إطلاقه في عام 1995.
وجاء ذلك بعدما ساعد البرنامج الغذائي ساعد أكثر من مليون ونصف شخص في العراق ودول الخليج العربي على إنقاص الوزن وتحسين صحتهم العامة.
ويقول الدكتور الكرماني إن البرنامج الغذائي يعتمد على مجموعة من القواعد العلمية التي تساهم في إنقاص الوزن بشكل صحي وآمن، دون استخدام المنتجات التجارية.
من هو محمد صادق الكرماني؟
- محمد صادق الكرماني وُلد في عام 1947م، وهو طبيب عراقي بارز.
- حصل على شهادة الطب العام من كلية طب الموصل في عام 1973م.
- بعد اكتساب شهادته الطبية، شرع في توسيع معرفته وخبرته في مجال التغذية العلاجية وحساب السعرات الحرارية.
- تفوق في دراسته وتعلم في مجال التغذية العلاجية حتى أصبح خبيرًا في هذا المجال.
- في عام 1995م، أطلق برنامج "غصن البان" الغذائي، الذي يعتمد على أسس علمية دقيقة.
- يهدف البرنامج إلى مساعدة الأفراد على إنقاص وزنهم بطريقة آمنة، ويشمل مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية.
- بالإضافة إلى القواعد الغذائية، يقدم البرنامج نصائح صحية قيمة تسهم في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.