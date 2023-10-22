الراي: سقوط قتيلين في اشتباكات بين الجيش العراقي والبيشمركة في مخمور

2023-10-22 20:38:51 - المصدر: الراي

نينوى (العراق)- قالت مصادر أمنية إن جندياً بالجيش العراقي ومقاتلاً من قوات «البيشمركة» الكردية قتلا، اليوم الأحد، في اشتباك بين الجانبين بمنطقة جبلية شمال العراق. وكان مقاتلو «حزب العمال الكردستاني» أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور أمس السبت وسلموها إلى الجيش العراقي. وقالت المصادر إن مقاتلي البشمركة الأكراد، من «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الحاكم في كردستان العراق، حاولوا استعادة السيطرة على تلك المواقع مما أدى لاندلاع الاشتباكات.