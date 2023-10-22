شفق نيوز: تراشق بالرصاص بين الجيش العراقي والبيشمركة في مخمور

2023-10-22 20:40:02 - المصدر: شفق

أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في جبل قرجوغ في مخمور، الفاصل بين أربيل ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات اندلعت بسبب خلاف على مسك نقاط أمنية سبق وأن انسحب منها عناصر حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف أن "الاشتباكات كانت بأسلحة خفيفة وأدت إلى وقوع إصابات من الطرفين".

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن انسحاب قواته بالكامل من مخيم مخمور الواقع جنوب محافظة أربيل.

وصرحت القيادة المركزية لحماية الشعب، وهو الجناح العسكري لحزب العمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنها أصدرت أمراً بسحب جميع عناصرها المسلحة من مخيم مخمور للاجئين ونقلهم إلى جبال قنديل ومناطق أخرى في إقليم كوردستان.

وبينت أن هذا الانسحاب يأتي بعد انتهاء خطر تنظيم داعش، حيث تم نقل عدد من مقاتلي الحزب إلى المخيم في العام 2014 بهدف محاربة عناصر داعش.

وبعد يومين من انسحاب "العماليين"، وصل يوم أمس السبت، رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، إلى قيادة فرقة المشاة الرابعة عشرة في قضاء مخمور.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن يارالله يرافقه معاونه للعمليات، وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية، للاطلاع على الوضع الأمني وانتشار القطعات في قاطع المسؤولية.