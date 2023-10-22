المعلومة: الكشف عن تفاصيل الاشتباك المسلح بين الجيش والبيشمركة في مخمور

2023-10-22 20:40:42 - المصدر: المعلومة

أفاد مصدر أمني، الاحد، بتفاصيل اشتباك مسلح بين قوات الجيش والبيشمركة جنوب شرق الموصل.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ أن "خلافات على مسك نقاط امنية سبق وان انسحب منها عناصر حزب العمال الكردستاني تطورت الى اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والبيشمركة الكردية على سفح جبل قره جوغ ضمن قضاء مخمور جنوب شرق الموصل".

وأضح أن "حصيلة الاشتباكات إصابتين من الطرفين لغاية الآن".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الاحد، بوقوع اشتباكات بين الجيش وقوات البيشمركة جنوب شرق مدينة الموصل.