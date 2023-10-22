رويترز: الوضع في مخمور "هش" بعد ساعتين من المواجهات بين الجيش العراقي والبيشمركة

2023-10-22 20:49:29 - المصدر: رويترز

اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية في منطقة مخمور الجبلية بشمال العراق، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل جنديين عراقيين ومقاتل من البشمركة.

وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم في المنطقة أمس السبت وسلموها إلى الجيش العراقي، لكن مقاتلي البشمركة الأكراد، من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان العراق، حاولوا استعادة السيطرة على تلك المواقع مما أدى إلى الاشتباكات.

وأصيب ستة جنود عراقيين وخمسة من مقاتلي البشمركة في الاشتباكات، التي استمرت لنحو ساعتين قبل أن تهدأ.

ووصفت مصادر عسكرية الوضع في المنطقة بأنه "هش"، حيث يرسل كلا الجانبين تعزيزات إلى المنطقة.

وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجوما مفاجئا ردا على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان.