تغظية مباشرة عن غزة.. مخاوف من تحول العراق إلى أرض اشتباك بعد البيان الأمريكي

2023-10-22 21:30:36 - المصدر: اخبار العراق

بغداد (العراق)- حذر رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الأستاذ في جامعة بغداد احسان الشمري، اليوم الأحد من إمكانية تحول العراق إلى أرض اشتباك نتيجة تداعيات حرب غزة.

ويأتي تحذير الشمري بعد صدور بيان لوزارة الخارجية الأمريكية طالب فيه المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة.

ويعكس البيان الأمريكي مخاوف جدية من إمكانية تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، والعراق سيكون من بين الدول المتضررة من هذا التصعيد.

وللفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق القدرة على شن هجمات على القوات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق في البلاد.

ويقول محللون إن الوضع الأمني في العراق غير مستقر، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تصاعد العنف، بما في ذلك ضعف الحكومة العراقية ووجود صراعات عرقية وطائفية.

وطالب مسؤولون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تحول العراق إلى أرض اشتباك، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية وتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق

وتأتي مخاوف الشمري بعد تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وأسقطت سفينة حربية أمريكية قبل أيام أكثر من 12 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز أطلقتها من اليمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن تحذير السفر يأتي عقب صدور أمر بالمغادرة لأفراد الأسر والموظفين الحكوميين من غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية العامة بأربيل "نظرا لتزايد التهديدات الأمنية ضد الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

وأضاف البيان أن الفصائل المسلحة المناهضة للولايات المتحدة "تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الدولية" في أنحاء العراق.