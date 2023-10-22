أمريكا تحذر من حرب شاملة في الشرق الأوسط

2023-10-22 21:33:11 - المصدر: اخبار العراق

واشنطن/ بغداد (العراق)- حذرت الولايات المتحدة اليوم الأحد من احتمال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، وذلك بعد تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان إن إيران تسعى لتوسيع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وأن الولايات المتحدة لا تريد للصراع أن يتسع.

وأضاف الوزيران أن عمليات الانتشار العسكري الأمريكية الأحدث في المنطقة تهدف إلى الحيلولة دون حدوث ذلك.

ويأتي التحذير الأمريكي بعد تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وأسقطت سفينة حربية أمريكية الأسبوع الماضي أكثر من 12 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز أطلقتها من اليمن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، كما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ قاعدتين تستضيفان القوات الأمريكية في العراق.

وتحشد إسرائيل دباباتها وقواتها قرب السياج الحدودي في محيط غزة استعدادا لغزو بري يهدف إلى القضاء على حركة حماس.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ضرورة إيجاد سبيل يضمن عدم تمكن حماس من تكرار هجومها الذي شنته في السابع من أكتوبر الجاري على بلدات في جنوب إسرائيل وانتهى بمقتل المئات واحتجازها لنحو 200 رهينة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حماس.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" التحذير الأمريكي بأنه "أكثر صرامة من أي وقت مضى".

وقالت الصحيفة إن التحذير يعكس مخاوف أمريكية من أن تؤدي الحرب في غزة إلى صراع أوسع في المنطقة، وأن إيران تسعى إلى استغلال هذا الصراع لتصعيد التوتر مع الولايات المتحدة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة، حيث تعتمد على استقرارها لتأمين مصالحها الاستراتيجية.

ولكن يبدو أن الجهود الأمريكية لمنع التصعيد قد فشلت حتى الآن، حيث تستمر الهجمات على القوات الأمريكية، وتستعد إسرائيل لغزو بري لقطاع غزة.

ومن المتوقع أن يؤدي أي تصعيد في المنطقة إلى مزيد من العنف والدمار، وقد يؤدي إلى حرب شاملة تؤثر على دول المنطقة بأكملها.