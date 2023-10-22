بايدن والبابا فرنسيس يبحثان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

2023-10-22 21:36:18 - المصدر: رويترز

واشنطن 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى البابا فرنسيس اليوم الأحد وناقشا الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أنهما ناقشا "ضرورة منع التصعيد في المنطقة والعمل نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وقال الفاتيكان في وقت سابق إن الاتصال الذي استمر نحو 20 دقيقة "ركز على أوضاع الصراع في العالم وضرورة إيجاد سبل للسلام".

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)