هيئة الإعلام والاتصالات تعلن عن قطع خطوط كورك خلال 10 أيام

2023-10-22 22:23:14 - المصدر: هيئة الإعلام والاتصالات

أربيل، العراق - 22 أكتوبر 2023 - أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق اليوم عن قطع خطوط شركة كورك تيليكوم للاتصالات خلال 10 أيام، وذلك لعدم تسديد الشركة للمبالغ المالية المترتبة عليها، والتي بلغت نحو 800 مليون دولار.

وجاء في بيان الهيئة:

"بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات السادة مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة، نود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:"

"أولاً- وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات."

"ثانياً- تهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك."

"ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية."

"رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية."

ويأتي هذا البيان بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات ضد شركة كورك تيليكوم، بسبب عدم تسديدها للمبالغ المالية المترتبة عليها، والتي بلغت نحو 800 مليون دولار.

وتسببت هذه الإجراءات في اضطراب في خدمات شركة كورك تيليكوم، والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العراق.