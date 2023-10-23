بيان رئاسة أركان وزارة البيشمركة: نأسف لحادث مخمور .. وندعم بيان السوداني

2023-10-23 01:31:56 - المصدر: وزارة البيشمركة

أربيل، 23 أكتوبر 2023 (اخبار العراق)- أعربت رئاسة أركان وزارة البيشمركة، اليوم الاثنين، عن أسفها الشديد للحادث المؤسف الذي وقع في منطقة مخمور أمس الأحد، والذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من الجانبين.

وقالت رئاسة أركان وزارة البيشمركة في بيان لها: "مع الاسف وقع حادث مؤسف في منطقة مخمور يوم أمس، والذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من الجانبين.

واضافت "واذ نعرب عن حزننا العميق وتعازينا لأسر الضحايا، فإننا نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقالت "ونؤكد على التزامنا بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حل جذري ودائمي، بما يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق".

وجاء في البيان "ندعم ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث لتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كانت الحكومة العراقية قد دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء العراق.