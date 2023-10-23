2023-10-23 14:55:17 - المصدر: شركة علم

23 أكتوبر 2023- كشفت شركة "عِلم" الرائدة في مجال ابتكار الحلول الرقمية وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس" عن خططها الاستراتيجية الطموحة للتوسّع في أسواق المنطقة العربية. وتتوافق هذه الخطط مع مهمة "عِلم" المتمثلة في مشاركة خبراتها ومنتجاتها وخدماتها، بهدف تحسين حياة المواطنين مع البقاء في طليعة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي.

ويُمثّل توسّع "عِلم" في الأسواق العربية مسعىً واعداً يُفسح المجال أمام الشركة لتقديم تجارب جديدة وصياغة حلول مبتكرة تُلبي مُتطلّبات التحوّل الرقمي في المنطقة العربية. وتتزامن هذه الخطوة مع دعم العديد من الحكومات لجهود التحوّل الرقمي بجُملةٍ من التدابير والمبادرات التشريعية ذات الصلة لتحسين كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، بما يفضي إلى خلق مجموعة من الفرص المُجزية للشركات المتخصصة في التحول الرقمي. وترى "عِلم" أن توسعها في الأسواق العربية ينطوي على أهمية استراتيجية للشركة، ويعكس نجاح جهودها في مجال التحوّل الرقمي، إذ تمتاز المنطقة بتعداد كبير من الشباب المهتمين بالتقنية والتطور الرقمي. ويُعزز ذلك جاذبية هذه المنطقة التي تضمّ أسواقاً واعدة تُتيح لشركة "عِلم" خوض تجربة جديدة في بناء الحلول لمواكبة تلك التطورات.

وبموجب هذه الخطوة تهدف "عِلم" الى قيادة مسيرة التحوّل الرقمي من خلال ترسيخ حضورها في المنطقة وتطوير منتجات وخدمات مخصصة تُلبي احتياجات هذه الأسواق الجديدة، ما يُسهم في إثراء محفظتها من المنتجات والخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى "عِلم" إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء الرئيسيين، ما يؤكِّد التزامها بالتعاون المستدام والنمو المتبادل. وتنبع جهود التوسّع التي تبذلها الشركة من إيمانها بدور التحول الرقمي في تعزيز اقتصادات ومجتمعات دول المنطقة، ما يعود بفوائد ملموسة على تلك الشريحة.

ومن خلال هذا التوسع يمكن للشركة اغتنام الفرصة التي يُتيحها ارتفاع الطلب على خدمات التحول الرقمي وتنامي استثمارات الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التحول الرقمي وما ينتج عنه من طلب قوي على خدمات التحول الرقمي من مقدمي الخدمات الخارجيين. ومن جهةٍ أخرى، يُمكن للشركة الاستفادة من المسار المتنامي للتحول الرقمي في المنطقة التي تشهد تقديم الحكومات مجموعة متنوعة من الحوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار في التقنيات الرقمية.

وتبرز الإنجازات الاستثنائية لشركة "عِلم" خلال أكثر من ثلاثة عقود من العمل، حيث نجحت في تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في مجال الحلول الرقمية وتطوير الخدمات. وحالياً، تسعى الشركة الرائدة للتوسّع إلى أسواق العالم العربي، بهدف تقديم منتجات وخدمات تُسهِّل حياة المواطنين وتتبع التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي. وتؤدي الشركة دوراً بارزاً في تشجيع التحول في القطاعين الحكومي والخاص. وتُقدّم شركة "عِلم" حاليًا خدماتها لأكثر من 30 مليون مستخدم ونحو 700 ألف عميل تجاري في القطاع الخاص. وتعتمد الشركة نهج التوطين تقنية المعلومات وتقدم نماذج أعمال مرنة وشمولية، وتُدير أكثر من 50 علامة تجارية في مجموعة متنوعة من القطاعات، مع إدارة أكثر من 170 مشروع وتنفيذ ما يقارب 2 مليار عملية سنوياً.