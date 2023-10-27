"تسنيم" الإيرانية: استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر بسورية

2023-10-27 18:00:09 - المصدر: العربي الجديد

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، أن القاعدة العسكرية الأميركية في حقل العمر شرقي سورية تعرّضت لعشرة صواريخ فجر اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن القصف الصاروخي للقاعدة الأميركية وقع في الساعة 06:05 فجراً، مشيرة إلى أنه جاء رداً على الهجمات الأميركية على "مواقع قوات المقاومة في سورية"، حسب تعبيرها.

وتابع المصدر الإيراني أن الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية "خلّفت قتلى وخسائر مالية بشكل ملحوظ".

ونقلت "تسنيم" عن مصادرها قولها إن "المفاجئة والارتباك دفعتا القوات الأميركية إلى إرسال رسالة مفادها أننا لا نريد الاشتباك وإشعال جبهة جديدة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة "فرات بوست" إن قاعدة حقل "العمر" تعرّضت صباح اليوم للاستهداف من قبل المليشيات الإيرانية الموجودة في غربي الفرات.

وكانت مليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت، في بيانٍ لها مساء الخميس، عن استهداف قاعدة قوات "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، بقذائف صاروخية عدة، مؤكدةً أن "الصواريخ أصابت أهدافها بشكلٍ دقيق"، وفق البيان.

ويُعتبر هذا الاستهداف هو الثامن من نوعه لقواعد التحالف في سورية خلال هذا الأسبوع.