بيشمركة السليمانية يفوز بلقب دوري الناشئين لكرة القدم ونهائي الأشبال الأحد المقبل

2023-10-27 18:05:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق نادي بيشمركة السليمانية، اليوم الجمعة، بطلاً لدوري الناشئين لأندية الدرجة الأولى للموسم 2022 - 2023.

وتمكن البيشمركة من تحقيق الفوز في المباراة الختامية على نظيره فريق الميناء بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت عصر اليوم بملعب التاجي.

من جانب آخر حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم الاحد المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية لأندية بغداد بين فريقي أشبال الجيش وأمانة بغداد في ملعب التاجي في الساعة الثالثة عصراً.

وتمكن فريق نادي الشرطة أمس الخميس من التتويج بلقب دوري الناشئين لاندية الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023 بعد فوزه على منافسه فريق نادي الزوراء بنتيجة 2-1.