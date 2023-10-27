أربعة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد

2023-10-27 18:10:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الدور الثالث لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.

وفي اللقاء الاول فاز فريق نادي نفط ميسان على فريق نادي الطلبة بنتيجة 29-26 هدفاً.

وتمكن فريق نادي كربلاء من تحقيق الفوز على فريق نادي ذي قار بنتيجة 36 - 32 هدفاً.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق نادي الجيش على فريق نادي نفط البصرة 27-23 هدفاً.

وفي المباراة الرابعة والاخيرة تمكن فريق نادي الحشد الشعبي من تحقيق فوز عريض على فريق نادي ديالى بنتيجة 43 - 29 هدفاً.

وكان فريق نادي الشرطة افتتح الجولة الثالثة لدوري النخبة ، بالفوز على الكوت بنتيجة 48 مقابل 21.